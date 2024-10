Droga la compagna per farla abortire due mesi prima del parto: “Per lui la gravidanza era un problema da risolvere” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Monza – “Avevamo già attraversato qualche momento di crisi, ma poi lui sembrava si fosse convinto di andare avanti, sposarci e fare una famiglia. Ma quando gli dissi che ero rimasta incinta, la sua reazione fu rabbiosa, nonostante quello che diceva di desiderare per il nostro futuro. Io non sapevo che fare, ma alla fine decisi di tenere il bambino, con o senza di lui”. Invece il compagno, vedovo con due figli già grandi, ha deciso di non volersi prendere quella responsabilità e ha sciolto un farmaco nell’abituale tisana della donna per farla abortire. È quanto ritengono i giudici del Tribunale di Monza, che giovedì hanno condannato a 6 anni di reclusione un 58enne, facoltoso mobiliere in Brianza, imputato di interruzione non consensuale di gravidanza. Ilgiorno.it - Droga la compagna per farla abortire due mesi prima del parto: “Per lui la gravidanza era un problema da risolvere” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Monza – “Avevamo già attraversato qualche momento di crisi, ma poi lui sembrava si fosse convinto di andare avanti, sposarci e fare una famiglia. Ma quando gli dissi che ero rimasta incinta, la sua reazione fu rabbiosa, nonostante quello che diceva di desiderare per il nostro futuro. Io non sapevo che fare, ma alla fine decisi di tenere il bambino, con o senza di lui”. Invece il compagno, vedovo con due figli già grandi, ha deciso di non volersi prendere quella responsabilità e ha sciolto un farmaco nell’abituale tisana della donna per. È quanto ritengono i giudici del Tribunale di Monza, che giovedì hanno condannato a 6 anni di reclusione un 58enne, facoltoso mobiliere in Brianza, imputato di interruzione non consensuale di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato più volte per spaccio di droga : accompagnato a Milano per il rimpatrio - Nella giornata di venerdì 4 ottobre gli agenti della Questura di Pisa hanno eseguito l’accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano di un cittadino senegalese, classe '79. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato arrestato e denunciato più volte in Liguria per spaccio di... (Pisatoday.it)

Ancona - 28enne morto per "overdose" a casa della compagna : "Diceva che era il vaccino Covid - non ho visto nessuno dargli la droga" - Choc a Numana, in provincia di Ancona, dove un 28enne è morto nel sonno per una "overdose" secondo l'autopsia. La ragazza ha raccontato che "vomitava" e "diceva che era stato il vaccino Covid". Due pusher sono finiti a processo per omicidio colposo e morte in conseguenza di altro reato e spaccio di . (Ilgiornaleditalia.it)

Roma. Casal Bruciato. Base dello spaccio in locali occupati abusivamente. I Carabinieri arrestano 6 persone. Anche un minore accompagnato ad acquistare la droga… - Anche un minore accompagnato ad acquistare la droga… sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, supportati dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e L'articolo Roma. Base dello spaccio in locali occupati abusivamente. (Cronachecittadine.it)