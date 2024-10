Esports247.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, il miglior gioco di combattimento dedicato all’universo di Akira Toriyama

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pochi cartoni animati (sì, li chiamo ancora cartoni animati), sono rimasti scolpiti nella memoria di un’intera (se non due o tre) generazione di bambini, diventando non solo semplici ricordi ma qualcosa di più, qualcosa che riesce ancora oggi a dare quella sensazione di ingenua felicità. La saga diè sicuramente una di queste, e tra i videogiochi più amati dai fan e dedicati a Goku e compagni c’è sicuramente la trilogia Budokai Tenkaichi, che ha fatto innamorare per la sua fedeltà al cartone animato originale e al suo gameplay dinamico e spettacolare. Con l’uscita di, la serie fa il suo atteso ritorno, cambiando nome (e molte altre cose) ma rimanendo fedele allo stile che ha reso famosa la serie Tenkaichi. Per chi è cresciuto giocando ai vecchi titoli della serie,rappresenta una sorta di ritorno alle origini.