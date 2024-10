Dopo 68 anni chiude il bar Ceo di Lurano, «memoriale» di don Resmini (Di venerdì 11 ottobre 2024) PIANURA. Fondato dal papà di don Fausto e gestito dalle due sorelle il locale raccoglie i ricordi sull’amato sacerdote. «Scelta dovuta all’età». Ecodibergamo.it - Dopo 68 anni chiude il bar Ceo di Lurano, «memoriale» di don Resmini Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) PIANURA. Fondato dal papà di don Fausto e gestito dalle due sorelle il locale raccoglie i ricordi sull’amato sacerdote. «Scelta dovuta all’età».

Viso sfregiato per sempre dopo la lite : 23enne dovrà scontare oltre tre anni di carcere - . . Un 23enne è stato arrestato dai Carabinieri di Bertinoro giovedì pomeriggio in esecuzione. Deve scontare una pena residua di tre anni, sette mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di lesione personale, aggravata dallo sfregio permanente del viso, e porto di armi e strumenti atti ad offendere. (Forlitoday.it)

Rossetti scuri - la guida a colori e trucchi giusti dopo i 40 anni - Applicazione perfetta Conviene puntare su una base viso luminosa, un tocco di blush e un po’ di mascara per bilanciare l’intensità del rossetto, senza sovraccaricare il resto del viso. Come spiegano vari make-up artist, il rossetto scuro comunica capacità decisionale, femminilità e assertività e aggiunge interessanti note gotiche e vintage. (Quotidiano.net)

La Toyota torna in Formula 1 dopo 15 anni - Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha dichiarato di “essere finalmente tornato a essere un 'normale uomo anziano' che ama le auto”. Ocon farà coppia con il 19enne pilota britannico Oliver Bearman. . AGI - La Toyota ha annunciato venerdì il suo ritorno in Formula Uno dopo 15 anni di assenza, firmando una partnership tecnica con la scuderia statunitense Haas. (Agi.it)