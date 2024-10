Dengue, in quali regioni sono i focolai in Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dall’inizio dell’anno nel nostro paese sono stati registrati 625 casi di febbre Dengue, di cui 173 autoctoni e 452 associati a viaggi all’estero. Marche la regione più colpita Wired.it - Dengue, in quali regioni sono i focolai in Italia Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dall’inizio dell’anno nel nostro paesestati registrati 625 casi di febbre, di cui 173 autoctoni e 452 associati a viaggi all’estero. Marche la regione più colpita

Caso Dengue - Burioni : “Vado a Pesaro per una conferenza - non ho paura ma i rischi ci sono” - Dengue, Bassetti: “Screening di massa a Fano” "Però, siccome è meglio non tentare la sorte, dopo la conferenza invece di rimanere a Pesaro, dormire nella mia bella casa davanti al mare e magari andare a cena con amici, me ne riparto subito verso lidi più sicuri, in attesa di tempi migliori - chiosa Burioni - che permetteranno anche a tutti voi di godere della bellezza, della ricchezza ... (Ilrestodelcarlino.it)

G7 Salute - l'Oms sulla Dengue : «Trend in crescita. Vaccini? Esistono - ma in Italia ora non sono prioritari» - ANCONA – «Quest'anno nelle Marche abbiamo visto l'insorgenza di una emergenza Dengue come minaccia per la popolazione. Non è una diffusione massiva, ma 130 casi quest'anno di trasmissione locale, comparati agli 82 dello scorso anno e a 0 dell'anno prima, evidenziano un trend preoccupante. Tutto... (Anconatoday.it)

Burioni : "Dengue - in un caso su 20 si possono avere problemi molto gravi” - C’è stato purtroppo un provvedimento che diceva che le Regioni che non avevano i conti a posto sulla sanità non potevano dare il farmaco gratuitamente. La Dengue però non è che sia sparita dal mondo. Non fermiamoci alla convenienza economica, perché non si può considerare solo quella, anche se non fosse conveniente dovremmo farlo, ma in questo caso è anche conveniente. (Ilrestodelcarlino.it)