Dall'Argentina: "Rottura del crociato per Valentin Carboni" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Brutte notizie per Marsiglia, Inter e Argentina. Come riporta il giornalista Gaston Edul, l'attaccante Valentin Carboni ha rimediato la Rottura del legamento crociato anteriore, un infortunio che di fatto chiude in anticipo la stagione del classe 2005, ceduto all'OM dai nerazzurri in prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni (più bonus). In questa stagione Carboni, 19 anni, ha accumulato quattro presenze con il Marsiglia, una delle quali da titolare. L'attaccante vanta anche tre presenze con la nazionale argentina.

