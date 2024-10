Croazia-Scozia (Uefa Nations League A, 12-10-2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gruppo 1 della Lega A di Nations League è particolarmente interessante, Portogallo e Croazia conoscono il sapore delle Final Four e Polonia e Scozia sono nazionali di buon livello che lo rendono particolarmente equilibrato. Dopo le prime due giornate i lusitani hanno già salutato la compagnia per prendersi la testa solitaria a punteggio pieno, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Croazia-Scozia (Uefa Nations League A, 12-10-2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gruppo 1 della Lega A diè particolarmente interessante, Portogallo econoscono il sapore delle Final Four e Polonia esono nazionali di buon livello che lo rendono particolarmente equilibrato. Dopo le prime due giornate i lusitani hanno già salutato la compagnia per prendersi la testa solitaria a punteggio pieno, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Croazia-Scozia : dove vederla - orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Croazia (3-5-2): Livakovic; Erlic, Caleta-Car, Gvardiol; Jakic, Modric, Kovacic, […]. Al Maksimir andrà in scena la sfida tra Croazia-Scozia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Maksimir di Zagabria si giocherà la sfida di Nations League tra Croazia-Scozia. (Calcionews24.com)

Croazia-Scozia : le probabili formazioni - . Il gran bel gioco messo in mostra dagli scozzesi non è stato accompagnato fin quì dai risultati. Dalic SCOZIA(4-2-3-1): Gunn, Ralston, Hanley, Souttar, Robertson, Gilmour, Mcclean, Christie, McTominay, Doak, Dykes. In precedenza, si erano affrontate in quattro partite ufficiali, con due successi scozzesi e due pareggi. (Sport.periodicodaily.com)

