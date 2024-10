Cotral Ghera e Righini | Stabilita la nuova governance per un servizio sempre più puntuale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che stabilisce gli atti di indirizzo in vista dell’Assemblea ordinaria diconvocata per domani, 11 ottobre. Con il provvedimento sono state attribuite le deleghe al Presidente e sono stati stabiliti i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale che rimarranno invariati rispetto alla scorsa gestione. “Ringraziamo il presidente, Francesco Rocca, per aver condiviso il nuovo percorso dell’azienda regionale dei trasporti. In un clima di grande collaborazione, anche in totale sintonia con il nuovo presidente di, Manolo Cipolla, stiamo lavorando affinché la società possa proseguire nel percorso di crescita in termini di qualità e sviluppo per far sì che i cittadini del lazio e i tanti pendolari possano contare su unpiùed efficiente”.