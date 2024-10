"Chiedere sacrifici ai banchieri non è bestemmia" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia indica la strada: "Sarà una legge di bilancio equilibrata, metterà a tacere tutte le polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in questi giorni" Ilgiornale.it - "Chiedere sacrifici ai banchieri non è bestemmia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia indica la strada: "Sarà una legge di bilancio equilibrata, metterà a tacere tutte le polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in questi giorni"

