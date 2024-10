Chiara Ferragni di nuovo innamorata, la dolce dedica sui social: “Un regalo dalla vita” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiara Ferragni di nuovo innamorata, la dolce dedica sui social Chiara Ferragni sembrerebbe essere di nuovi innamorata, almeno da quello che trapela dai suoi profili social. L’influencer, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram quella che sembrerebbe una dedica d’amore, magari indirizzata a quello che da diversi mesi viene indicato come il suo nuovo compagno, il manager Silvio Campara. L’imprenditrice digitale ha condiviso una strofa dell’ultima canzone di Ghali dal titolo Niente panico che recita: “È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi. È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini”. Intanto continuano le trattative tra Chiara e Ferragni sul divorzio. Tpi.it - Chiara Ferragni di nuovo innamorata, la dolce dedica sui social: “Un regalo dalla vita” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di, lasuisembrerebbe essere di nuovi, almeno da quello che trapela dai suoi profili. L’influencer, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram quella che sembrerebbe unad’amore, magari indirizzata a quello che da diversi mesi viene indicato come il suocompagno, il manager Silvio Campara. L’imprenditrice digitale ha condiviso una strofa dell’ultima canzone di Ghali dal titolo Niente panico che recita: “È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi. È che lati riserva dei regali che tu neanche ti immagini”. Intanto continuano le trattative trasul divorzio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni innamorata - arriva la prima dedica social per Silvio Campara - È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini” scrive Chiara, evidentemente coinvolta nel sentimento che le sta regalando nuove e bellissime emozioni. Mentre gli strascichi del suo matrimonio con Fedez continuano a far parlare anche per via di una separazione tutt’altro che pacifica, il nome di Silvio Campara torna a essere affiancato al suo quale discreto fidanzato capace di ... (Metropolitanmagazine.it)

Chiara Ferragni che sarebbe «innamorata come un'adolescente» di Silvio Campara - Stando ad alcune fonti, l'influencer avrebbe ritrovato la serenità accanto all'imprenditore, che la farebbe sentire «protetta» perché «non è una persona imprevedibile». Un «debutto» di coppia, però, al momento sarebbe da escludersi. Ecco i motivi. (Vanityfair.it)

Chiara Ferragni fa sul serio con Silvio Campara - le amiche : “Innamorata come un’adolescente - ma lui frena” - Pare proprio che i due facciano sul serio, e che Chiara Ferragni sia pronta a rinascere sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto divista sentimentale dopo le varie montagne russe vissute con l’ex marito Fedez. Un freno facile da comprendere dato che anche Campara è attualmente alle prese con le magagne legali dovute alla separazione dall’ex moglie, Giulia Luchi, con la quale ... (Metropolitanmagazine.it)