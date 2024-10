Ilgiorno.it - Chi è Manuel Mastrapasqua, il giovane accoltellato e ucciso di notte a Rozzano: rientrava dal lavoro in tram da Milano

(Di venerdì 11 ottobre 2024)) - È ancora troppo presto per capire cosa sia realmente accaduto questaalle 3 in viale Romagna a. Se si sia trattato di un omicidio ad opera di un balordo che ha aggredito un bravo ragazzo chea casa daloppure di qualcosa d'altro, come una rapina., 31enne rozzanese che viveva in via Lilla con la mamma e un fratello, stava rientrando a casa dalquando è stato assassinato. Era impiegato in un supermercato in zona Niguarda e il suo turno difiniva a mezza. Verosimilmente tornando a casa ha preso l'ultima corsa del15 che parte attorno alle due da, dal capolinea di Piazza del Duomo. Un tragitto che si solito copriva in un’ora. Arrivato all'altezza della torre Telecom che si trova nel cuore del quartiere Alboreto aè sceso.