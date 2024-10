Cedimento stradale nel centro di Chivasso: strada ristretta e divieto di sosta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, si è verificato un Cedimento del manto stradale in via Torino a Chivasso, davanti al civico 80. In un primo tempo la tratta è stata chiusa alla circolazione, dopodiché l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza con cui la circolazione è Torinotoday.it - Cedimento stradale nel centro di Chivasso: strada ristretta e divieto di sosta Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, si è verificato undel mantoin via Torino a, davanti al civico 80. In un primo tempo la tratta è stata chiusa alla circolazione, dopodiché l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza con cui la circolazione è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cedimento stradale sul viadotto - Pontebbana chiusa in entrambe le direzioni - Chiusa da ieri sera, lunedì 7 ottobre, la strada statale Pontebbana nel territorio del Comune di Pondebba. C'è stato un cedimento stradale per oltre due chilometri sul viadotto dal km 196+480 al km 198+600. Fvg Strade ha emesso un'ordinanza che "sospende la circolazione stradale del transito... (Udinetoday.it)

FOTO/ Maltempo a Benevento : cedimento stradale nella zona alta della città - Tempo di lettura: < 1 minutoLe forti piogge che hanno colpito la città nel pomeriggio di oggi hanno provocato diversi disagi, tra cui un cedimento stradale in via Filippo Guidi, nella zona alta di Benevento. Il cedimento ha creato una buca di notevoli dimensioni, rendendo la zona pericolosa per il traffico veicolare e pedonale. (Anteprima24.it)