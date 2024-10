Castiglion Fiorentino, precipitazioni di forte intensità, 68 mm in poco più di un’ora (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Il reticolo idraulico del nostro Comune nella giornata di ieri è stato messo a dura prova dal violento acquazzone che in pochi minuti ha riempito tutti i corsi d'acqua provocando diverse micro esondazioni e allagamenti alle abitazioni a partire dalla Val di Chio per arrivare nella zona della Casina e proseguire poi in alcune aree limitrofe del sr71 fino ad arrivare a Pozzo Nuovo e La Nave Pur nell'assenza di una qualsivoglia allerta meteo, le precipitazioni di forte intensità, 68 mm in poco più di un’ora, che si sono abbattute nel corso del pomeriggio hanno determinato danni, allagamenti e disagi la cui contezza è un corso di quantificazione. Nel corso della serata, col cessare della pioggia, i reticoli e i corsi d'acqua sono tornati alla normalità. Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, precipitazioni di forte intensità, 68 mm in poco più di un’ora Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Il reticolo idraulico del nostro Comune nella giornata di ieri è stato messo a dura prova dal violento acquazzone che in pochi minuti ha riempito tutti i corsi d'acqua provocando diverse micro esondazioni e allagamenti alle abitazioni a partire dalla Val di Chio per arrivare nella zona della Casina e proseguire poi in alcune aree limitrofe del sr71 fino ad arrivare a Pozzo Nuovo e La Nave Pur nell'assenza di una qualsivoglia allerta meteo, ledi, 68 mm inpiù di, che si sono abbattute nel corso del pomeriggio hanno determinato danni, allagamenti e disagi la cui contezza è un corso di quantificazione. Nel corso della serata, col cessare della pioggia, i reticoli e i corsi d'acqua sono tornati alla normalità.

