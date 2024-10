Lapresse.it - Carceri, si impicca a San Vittore con lacci scarpe

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Origini pugliesi, 44 anni, in carcere per presunti reati correlati agli stupefacenti, fine pena provvisorio fissato al 2027, si è strozzato utilizzando idellenel suo letto in una cella della Casa Circondariale di Milano Saned è stato ritrovato esanime verso le 5.30 di stamattina. A nulla sono valsi gli immediati tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Si tratta del 75esimo recluso che si toglie la vita dall’inizio dell’anno, in una strage continua e che non trova alcun argine dal Governo”. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Ulpa Polizia Penitenziaria.