Campi Flegrei, simulazione allontanamento con i treni Fs (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn treno Frecciarossa 1000 partirà domani dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 e raggiungerà Aversa simulando, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, l’allontanamento della popolazione dell’area flegrea in caso di rischio vulcanico. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazioni di Aversa e di Villa Literno. Così il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane partecipa così all’esercitazione nazionale di protezione civile “EXE Flegrei 2024”, in programma fino a domani e coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania. L’esercitazione prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei e la verifica del piano di allontanamento della popolazione per il rischio vulcanico. Anteprima24.it - Campi Flegrei, simulazione allontanamento con i treni Fs Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn treno Frecciarossa 1000 partirà domani dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 e raggiungerà Aversa simulando, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, l’della popolazione dell’area flegrea in caso di rischio vulcanico. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazioni di Aversa e di Villa Literno. Così il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane partecipa così all’esercitazione nazionale di protezione civile “EXE2024”, in programma fino a domani e coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania. L’esercitazione prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni della zona rossa deie la verifica del piano didella popolazione per il rischio vulcanico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IT-Alert Campi Flegrei - oggi nuovo test in Campania : tutto quello che c'è da sapere - Non si fermano i test del sistema nazionale che si occupa dell'allerta pubblica dei cittadini in caso di emergenza. Come già annunciato, oggi i cellulari di tutti i napoletani suoneranno,... (Ilmattino.it)

IT-Alert Campi Flegrei - insediato il ?centro operativo comunale - Nell'ambito dell'esercitazione nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei - EXE Flegrei 2024, questa mattina si è insediato a Napoli il centro operativo comunale per... (Ilmattino.it)

IT-Alert Campi Flegrei - ?prove di evacuazione anche per i beni culturali - Nel caso di un allarme eruzione per il vulcano dei Campi Flegrei andrebbe messo in salvo anche l'ingente patrimonio culturale dell'area. Stamane nel museo del castello di Baia, a Bacoli, la... (Ilmattino.it)