Campania Teatro Festival, domenica 13 in scena "L'Acquario" premiato a Torino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono due , anzi quattro, gli appuntamenti di domenica 13 ottobre al Campania Teatro Festival. Al Teatro Nuovo va in scena "Acquario" di Dario Postiglione, una delle due sezioni del dittico EternautI, testo teatrale vincitore del premio InediTO – Colline di Torino 2024. Da qualche parte sul pianeta Terra, nella periferia depressa di una città costiera. L'Onda è forse solo una voce che si propaga, una psicosi collettiva che cresce e sembra sempre a un passo dall'accadere. Una ragazza ferma ad aspettare qualcosa, a bordo vasca di un delfinario in stato di abbandono. Una donna che vuole andarsene a ogni costo, invischiata nell'inferno di un call center. Un custode sordomuto che si aggira per il parco fatiscente e si cura degli animali lasciati lì a morire. E Miele, il delfino più solo al mondo, che manda enigmatici richiami dalla vasca.

