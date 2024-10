Calciomercato Milan – Tanti in partenza: possibili due sorprese? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera potrebbe essere molto attiva a gennaio? Chi lascia il Diavolo? Tanti nomi: occhio alle sorprese Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tanti in partenza: possibili due sorprese? Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), la dirigenza rossonera potrebbe essere molto attiva a gennaio? Chi lascia il Diavolo?nomi: occhio alle

Calciomercato - il Milan non molla Samuele Ricci - . Le ultime Il Milan non ha ancora chiuso le porte all’opportunità di acquistare Samuele Ricci. Motivo per cui il Milan potrebbe tornare alla carica per Samuele Ricci. Inoltre, anche il Manchester City ha messo gli occhi sul giocatore. Il cui arrivo aveva chiuso, di conseguenza, le porte all’approdo del calciatore italiano a Milano. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - la richiesta di Theo Hernandez per il rinnovo : la società risponde così - La richiesta del francese è di prolungare restando in rossonero, […]. A parlarne è il Corriere dello Sport che analizza la situazione generale facendo una panoramica. Uno dei temi più importanti del calciomercato Milan è quello legato al prolungamento di contratto di Theo Hernandez Il calciomercato Milan deve affrontare l’importante tema riguardo il rinnovo di Theo Hernandez. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan – Ricci resta sempre nel mirino? Possibile che… - Calciomercato Milan, Samuele Ricci resta nel mirino della dirigenza rossonera? Un retroscena sul centrocampista del Torino e non solo. (Pianetamilan.it)