Brasile, la proposta shock del presidente Lula: «Niente Nazionale per i calciatori che giocano all’estero» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Niente più partite in Nazionale per i calciatori che giocano all’estero. La proposta, destinata a far discutere, arriva da Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile. All’indomani della vittoria della Seleçao per 2-1 contro il Cile, il presidente brasiliano ha abbozzato un’ipotesi che stravolgerebbe la rosa della Nazionale verdeoro. «Al momento non ci sono tutte queste “stelle” fra coloro che giocano fuori», ha provato ad argomentare Lula. «Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. In Brasile – ha continuato il presidente – ci sono buoni giocatori della stessa qualità, quindi bisogna dare opportunità a quelli che sono qui». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024)più partite inper iche. La, destinata a far discutere, arriva da Luiz Inácioda Silva,del. All’indomani della vittoria della Seleçao per 2-1 contro il Cile, ilbrasiliano ha abbozzato un’ipotesi che stravolgerebbe la rosa dellaverdeoro. «Al momento non ci sono tutte queste “stelle” fra coloro chefuori», ha provato ad argomentare. «Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. In– ha continuato il– ci sono buoni giocatori della stessa qualità, quindi bisogna dare opportunità a quelli che sono qui».

