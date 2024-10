Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, interviene sulla disputa tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: "Ecco cosa farò" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa giovedì 10 ottobre, Milly Carlucci ha parlato della recente polemica che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sull'esibizione di quest'ultima nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, interviene sulla disputa tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: "Ecco cosa farò" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa giovedì 10 ottobre,ha parlato della recente polemica che ha coinvoltosull'esibizione di quest'ultima nella seconda puntata dicon le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci - nterviene sulla disputa tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli : "Ecco cosa farò" - Nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa giovedì 10 ottobre, Milly Carlucci ha parlato della recente polemica che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sull'esibizione di quest'ultima nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. (Comingsoon.it)

“Mi sembra doveroso”. Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle - parla Milly Carlucci - In due puntate non posso cancellare tutto ciò che ho costruito in anni di vita”. Mi sembra opportuno, anche perché, in realtà, cosa è successo? Niente di terribile. La conduttrice di Ballando con le stelle ha deciso di intervenire dopo lo scontro avvenuto nell’ultima puntata tra la giurata e la concorrente. (Caffeinamagazine.it)

“Ballando con le Stelle” - intervista esclusiva a Milly Carlucci : “Gli ottimi ascolti sono una grande conferma. Laura Freddi? Non c’è mai stata occasione. Stefano De Martino è un ragazzo in gamba - se la sta cavando bene” - Le prime due puntate del talent show di Raiuno hanno registrato il 25% di share confermandosi uno dei programmi più seguiti della Rai. E’ un programma di cui rivendico tutta la qualità pur essendo andato in onda in un periodo di particolare distrazione, con gli eventi sportivi e il caldo anticipato a farla da padrone. (Superguidatv.it)