Auto a fuoco vicino alle case

ANCONA - Fiamme altissime e un'automobile va a fuoco vicino alle abitazioni. Paura in serata a Montesicuro dove una vettura, parcheggiata, ha preso fuoco improvvisamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che si sono attivati con gli idranti per spegnere le fiamme.

