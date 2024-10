Arezzo: ripartono i corsi gratuiti di Sahaja Yoga per ritrovare la pace interiore (Di venerdì 11 ottobre 2024) A partire da lunedì 14 ottobre e venerdì 18 ottobre, ad Arezzo riprendono i corsi gratuiti di Sahaja Yoga, un percorso di meditazione dedicato a chi cerca equilibrio e serenità. Nonostante si parli spesso di pace, molte persone non riescono a trovarla dentro di sé. Viviamo disconnessi non solo dalla natura e dalla Terra, ma anche dal nostro io profondo: la mente segue una direzione, mentre il cuore ne desidera un’altra. Sahaja Yoga, basato sugli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi, offre da decenni ad Arezzo incontri gratuiti aperti a persone di ogni età. “Attraverso la meditazione possiamo riscoprire l’armonia perduta – spiegano gli organizzatori –. Questo percorso ci aiuta a sciogliere tensioni e conflitti interiori, permettendo di raggiungere uno stato di pace, silenzio mentale e benessere emotivo”. Lortica.it - Arezzo: ripartono i corsi gratuiti di Sahaja Yoga per ritrovare la pace interiore Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A partire da lunedì 14 ottobre e venerdì 18 ottobre, adriprendono idi, un percorso di meditazione dedicato a chi cerca equilibrio e serenità. Nonostante si parli spesso di, molte persone non riescono a trovarla dentro di sé. Viviamo disconnessi non solo dalla natura e dalla Terra, ma anche dal nostro io profondo: la mente segue una direzione, mentre il cuore ne desidera un’altra., basato sugli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi, offre da decenni adincontriaperti a persone di ogni età. “Attraverso la meditazione possiamo riscoprire l’armonia perduta – spiegano gli organizzatori –. Questo percorso ci aiuta a sciogliere tensioni e conflitti interiori, permettendo di raggiungere uno stato di, silenzio mentale e benessere emotivo”.

Ripartono ad Arezzo i corsi gratuiti di Sahaja Yoga - una via per ritrovare la pace - Per tutta la vita si batte con passione per gli ideali della pace e dell'integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. All'età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell'India. Da alcuni decenni Sahaja Yoga diffonde ad Arezzo gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi con appuntamenti

