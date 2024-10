Liberoquotidiano.it - Adunata per difendere il diritto all'insulto: sinistra, chi perde la faccia per Christian Raimo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)-day, come se fosse uno spettacolo comico o alternativamente l'del rossore. Il fatidico giorno è oggi e ci toccherà sentire urla provenienti da La Sapienza (ma sempre lì?). Speriamo che non ci siano spranghe. Intellettuali, scrittori, giornalisti, politici e perditempo si raduneranno per appoggiare le minacce, gli insulti, le contumelie del professor, specialista del ramo invettive antifasciste.ha difficoltà a esprimersi senza condire i suoi “ragionamenti” con violenza a tutto tondo, salvo poi lamentarsi se un tipetto così possa essere ritenuto incompatibile con l'insegnamento.