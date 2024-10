Women’s Champions League: Valerenga-Juventus Women 0-1. Gol e highlights (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esordio vincente per la Juventus Women nel Group stage della Women’s Champions League, dove le bianconere conquistano tre punti cruciali battendo 1-0 il Valerenga all’Intility Arena di Oslo. La rete decisiva arriva nel primo tempo grazie a Sofia Cantore, che sblocca il match con un destro preciso Torinotoday.it - Women’s Champions League: Valerenga-Juventus Women 0-1. Gol e highlights Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esordio vincente per lanel Group stage della, dove le bianconere conquistano tre punti cruciali battendo 1-0 ilall’Intility Arena di Oslo. La rete decisiva arriva nel primo tempo grazie a Sofia Cantore, che sblocca il match con un destro preciso

Women’s Champions League 2024/2025 : la Juventus parte bene - Cantore piega il Valerenga - Rispondono le bianconere con Caruso, poi i ritmi si abbassano e all’improvviso, su una ripartenza fulminea, prende palla in area, ma defilata, Sofia Cantore, che converge e calcia a giro ma con potenza, trovando il gol del vantaggio alla mezzora che sarà poi decisivo per i tre punti. Tanta sofferenza ma alla fine missione compiuta in Norvegia per la Juventus, che parte col piede giusto nel ... (Sportface.it)

Highlights e gol Valerenga-Juventus 0-1 : Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) - . GLI HIGHLIGHTS DI VALERENGA-JUVENTUS 0-1 SOFIA CANTORELALA LALAA LAA LAAASOFIA CANTOOREEE pic. Alla Vallhall Arena di Oslo le bianconere riescono ad avere la meglio delle norvegesi grazie a un guizzo di Sofia Cantore nel primo tempo. com/OykrQnIwBe — cam (@stillherecc) October 9, 2024 The post Highlights e gol Valerenga-Juventus 0-1: Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared ... (Sportface.it)

LIVE – Valerenga-Juventus 0-1 - Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) - it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. 10? Due calci d’angolo consecutivi e due punizioni laterali e salgono le torri, Valerenga scatenato in questo avvio con le migliori armi a disposizione. The post LIVE – Valerenga-Juventus 0-1, Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Valerenga-Juventus 0-0 - Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) - La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Servono tre punti su un campo difficile. 00 Amici di Sportface, buonasera dalla Vallhall Arena di Oslo dove fra pochi minuti prenderà il via la sfida tra le norvegesi del Valerenga e la Juventus. (Sportface.it)

LIVE – Valerenga-Juventus - Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) - it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. (Sportface.it)