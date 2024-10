Volley: tornano i campionati di Serie C e D. E sabato di B1 e B2. In campo dopo 5 mesi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Praticamente cinque mesi di stop: la pallavolo dei campionati regionali riparte proprio oggi con una gara di Serie C femminile e una di Serie D maschile, con replica domani nei medesimi campionati. sabato, poi, partono anche i campionati nazionali di B maschile, B1 e B2 femminile, Serie C e D maschile. Stasera alle 21 per la C femminile, la neo promossa Poliespanse Nutristar Correggio gioca a Carpi alle 21 contro la Mondial Quartirolo. Correggio, il cui direttore tecnico è l’ex giocatore di A1 Lorenzo Cavallini, ha cambiato molto rispetto all’anno scorso. Confermatissimo il tecnico Uber Camurri (foto), sono arrivate la palleggiatrice Linda Pavan, gli opposti Michela Cattabiani e Chiara Morandi, le bande Ilaria Bertocchi e Lucrezia Ciocci, le centrali Beatrice Zanoni, Sara Munari e Martina Mantovani, oltre al libero Chiara Tirelli. Sport.quotidiano.net - Volley: tornano i campionati di Serie C e D. E sabato di B1 e B2. In campo dopo 5 mesi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Praticamente cinquedi stop: la pallavolo deiregionali riparte proprio oggi con una gara diC femminile e una diD maschile, con replica domani nei medesimi, poi, partono anche inazionali di B maschile, B1 e B2 femminile,C e D maschile. Stasera alle 21 per la C femminile, la neo promossa Poliespanse Nutristar Correggio gioca a Carpi alle 21 contro la Mondial Quartirolo. Correggio, il cui direttore tecnico è l’ex giocatore di A1 Lorenzo Cavallini, ha cambiato molto rispetto all’anno scorso. Confermatissimo il tecnico Uber Camurri (foto), sono arrivate la palleggiatrice Linda Pavan, gli opposti Michela Cattabiani e Chiara Morandi, le bande Ilaria Bertocchi e Lucrezia Ciocci, le centrali Beatrice Zanoni, Sara Munari e Martina Mantovani, oltre al libero Chiara Tirelli.

