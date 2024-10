Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 20:30

(Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL 10 OTTOBREORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: RISOLTO IN A1 FIRENZEL’INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO, UN KM DI CODA IN DIMINUIZIONE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONETRAFFICO IN DIMINUIZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO DOVE LE CODE VANNO DA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLAFIUMICINO INVECE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODA TRA LO SVINCOLO PER VIA ISACCO NEWTON A QUELLO PER IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE AEROPORTO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DUE SINISTRI UNO TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE ED L’ ALTRO TRA TIBURTINA E SVINCOLO PER L A24TERAMO CREANO DISAGI LUNGO TUTTO IL TRATTO IN ESTERNA CODE IN DIMINUIZIONE.