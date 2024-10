Verso Cremona. Paschall candidato a stare ancora fuori (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Cremona sarà ancora turnover. Coach Dante Calabria sarà di nuovo chiamato a scegliere chi lasciare fuori per la sfida di domenica e, così com’è successo domenica scorsa per la partita contro Bologna, la decisione arriverà solo all’ultimo. Provando a fare un pronostico tutto lascia pensare che toccherà ancora una volta ad Eric Paschall a rimanere fuori per i motivi che già abbiamo sviscerato. Il giocatore in questo momento non è nella migliore condizione fisica per poter essere performante. A questo va aggiunto che Paschall ha bisogno di ritrovare serenità e tranquillità per cui sobbarcarlo del peso di dover guidare la squadra ed essere un punto di riferimento per i compagni rappresenterebbe una pressione eccessiva e dannosa in questo momento. Lanazione.it - Verso Cremona. Paschall candidato a stare ancora fuori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Asaràturnover. Coach Dante Calabria sarà di nuovo chiamato a scegliere chi lasciareper la sfida di domenica e, così com’è successo domenica scorsa per la partita contro Bologna, la decisione arriverà solo all’ultimo. Provando a fare un pronostico tutto lascia pensare che toccheràuna volta ad Erica rimanereper i motivi che già abbiamo sviscerato. Il giocatore in questo momento non è nella migliore condizione fisica per poter essere performante. A questo va aggiunto cheha bisogno di ritrovare serenità e tranquillità per cui sobbarcarlo del peso di dover guidare la squadra ed essere un punto di riferimento per i compagni rappresenterebbe una pressione eccessiva e dannosa in questo momento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Costa ancora sul podio - ottimi risultati a Cremona - Fine settimana positivo per i piloti della squadra piacentina C&B Racing Academy impegnati alla 49esima Giornata Motonautica "Città di Cremona". . Nella terza prova del Campionato Italiano GT30 Riccardo Costa, leader della competizione, riesce a conquistare la seconda posizione, nonostante qualche. (Ilpiacenza.it)

Rbr ancora in rodaggio. Sconfitta con Cremona - Rbr affronterà la Benedetto alle 18 nella finale per il 3° e 4° posto, cercando dei miglioramenti rispetto alla versione piuttosto opaca vista in questa semifinale. Loriano Zannoni . Il primo è irresistibile in uno contro uno, il secondo caldissimo da tre (tre triple nel quarto). Le due sorprese di inizio partita sono Gerald Robinson, che è venuto a vedere la partita e a tifare per i nuovi ... (Sport.quotidiano.net)

Reca pronto per Cremona. Ancora out Kouda e Elia - Da definire i rinnovi dei contratti del portiere Diego Mascardi e del centrocampista Francesco Cassata, entrambi in scadenza a giugno 2025. Nella seduta di ieri assenti i Nazionali Pio Esposito (impegnato oggi nel match Italia U21-San Marino), Pietro Candelari (Italia Under 20), Adam Nagy (Ungheria) e il giovanissimo Alessio Insignito (Italia Under 17). (Lanazione.it)