Usa, nuova inchiesta per corruzione sul governo di New York City (Di giovedì 10 ottobre 2024) nuova inchiesta per corruzione, ormai la quinta, sull'amministrazione di New York, la città più iconica e grande d'America: nel mirino del procuratore distrettuale di Manhattan l'affitto di immobili commerciali, scrive il New York Times. Gli investigatori hanno sequestrato i telefoni di almeno cinque persone, tra cui Ingrid Lewis-Martin, consigliere capo del sindaco Eric Adams, Jesse Hamilton, alto funzionario immobiliare dell'amministrazione, e Diana Boutross, broker coinvolta negli affitti della città. L'indagine si è concentrata almeno in parte su possibili tangenti, riciclaggio di denaro e altri reati. Quotidiano.net - Usa, nuova inchiesta per corruzione sul governo di New York City Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)per, ormai la quinta, sull'amministrazione di New, la città più iconica e grande d'America: nel mirino del procuratore distrettuale di Manhattan l'affitto di immobili commerciali, scrive il NewTimes. Gli investigatori hanno sequestrato i telefoni di almeno cinque persone, tra cui Ingrid Lewis-Martin, consigliere capo del sindaco Eric Adams, Jesse Hamilton, alto funzionario immobiliare dell'amministrazione, e Diana Boutross, broker coinvolta negli affitti della città. L'indagine si è concentrata almeno in parte su possibili tangenti, riciclaggio di denaro e altri reati.

