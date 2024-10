Urla, le sedie sollevate e i bicchieri lanciati, identificati altri 2 partecipanti alla maxi rissa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quella notte di agosto, due gruppi di turisti in vacanza a Riccione, si erano scatenati dando il via a una feroce rissa tra i tavolini di un locale di viale Dante provocando il fuggi fuggi generale e l'intervento delle pattuglie dei carabinieri per riportare la calma. Il litigo, nato per futili Riminitoday.it - Urla, le sedie sollevate e i bicchieri lanciati, identificati altri 2 partecipanti alla maxi rissa Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quella notte di agosto, due gruppi di turisti in vacanza a Riccione, si erano scatenati dando il via a una ferocetra i tavolini di un locale di viale Dante provocando il fuggi fuggi generale e l'intervento delle pattuglie dei carabinieri per riportare la calma. Il litigo, nato per futili

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa nella zona di via Chiavettieri - arrivano le volanti e scatta il fuggi fuggi - Nuovo episodio di violenza nel centro storico. E’ successo la scorsa notte in via Chiavettieri, tra la Vucciria e corso Vittorio Emanuele, dove le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 4 dopo una serie di telefonate allarmate di cittadini che riferivano di una scazzottata in cui erano... (Palermotoday.it)

Rissa a coltellate tra due bande. Sette feriti poi il fuggi fuggi - Soccorso in gravi condizioni per ferite da taglio, di certo non era arrivato a Stradella da solo, ma quelli che erano con lui e che hanno evidentemente causato le lesioni agli altri 6 feriti egiziani, non avendo riportato conseguenze nello scontro sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. (Ilgiorno.it)

Maxi-rissa in piazza a Castelfiorentino con feriti e fuggi fuggi. "Così è davvero troppo" - "Mi ha riferito di essere stata accerchiata dal gruppo di nordafricani e di aver ricevuto minacce – ha confermato il diretto interessato – era logicamente scossa, ha esternato l’intenzione di lasciare Castelfiorentino per tornare a Milano". Circa una dozzina di persone, che avrebbero dato vita ad una scazzottata interrotta solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. (Lanazione.it)