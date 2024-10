Trento, progettava attentati con un potente esplosivo: 23enne condannato a 4 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le accuse: associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, e detenzione di sostanze atte alla fabbricazione di materie esplodenti Repubblica.it - Trento, progettava attentati con un potente esplosivo: 23enne condannato a 4 anni Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le accuse: associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, e detenzione di sostanze atte alla fabbricazione di materie esplodenti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trento, progettava attentati con un potente esplosivo: 23enne condannato a 4 anni - Le attività investigative hanno consentito di accertare che l'uomo - perito chimico, residente in un piccolo comune dell'Alto Garda - aveva intrapreso un percorso di profonda radicalizzazione, che lo ... (repubblica.it)

Progettava attentati jihadisti in Trentino, condannato a quattro anni il giovane kosovaro arrestato nel 2022 - Intercettato dai Carabinieri del Ros, era stato arrestato dalle squadre speciali del Gis: aveva in casa materiale per confezionare esplosivi ... (giornaletrentino.it)