Torna il corso per casari, 'così garantiamo futuro alla filiera' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto a Caserta per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che consente di ottenere la qualifica di «Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie». Solo 20 i posti a disposizione per un'iniziativa che rappresenta una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera della mozzarella di bufala campana Dop. «Così il nostro Consorzio – commenta Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela – getta le basi per garantire un futuro a questa filiera e affrontare le tante sfide del mondo contemporaneo con strumenti adeguati.

