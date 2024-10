Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Personaggi tv. Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non è vero che mi vuole bene, ecco la verità” – Teo Teocoli è tornato a parlare di Adriano Celentano. Il comico non riesce a mettersi in contatto con lui da quattro anni. Di recente il Molleggiato ha dichiarato su Instagram di non rispondergli al telefono perché gli vuole bene. Una replica secca, surreale, in stile Celentano, che però non ha convinto Teocoli, il quale, dopo aver rilasciato un’intervista al «Corriere della Sera», ne ha parlato alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Tvzap.it - Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Personaggi tv. Teoad: “Non è vero che mi, ecco la verità” – Teoè tornato a parlare di. Il comico non riesce a mettersi in contatto con lui da quattro anni. Di recente il Molleggiato ha dichiarato su Instagram di nonrgli al telefono perché gli. Una replica secca, surreale, in stile, che però non ha convinto, il quale, dopo aver rilasciato un’intervista al «Corriere della Sera», ne ha parlato alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

