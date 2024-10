Game-experience.it - Splinter Cell Remake, un report condivide nuove informazioni sullo sviluppo e sulla data di uscita

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tom Henderson ha pubblicato un nuovodove ha rivelato cheè ancora inpresso Ubisoft, precisando che il gioco sta facendo in realtà dei progressi nonostante alcuni rumor che lo vogliono canato. Ladidovrebbe essere annunciata nel corso del 2026, ma al momento è ancora tutto in discussione. L’insider ha riportato su Insider Gaming che il titolo è in fase dicon il nome in codice North, precisando che getta le sue radici nello Snowdrop Engine a differenza dei precedenti capitoli della serie che utilizzavano l’Unreal Engine 2 e l’UE 2.5. Per chi non lo conoscesse lo Snowdrop è il motore grafico utilizzato per sviluppare alcuni titoli recenti del publisher francese come Tom Clancy’s The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws.