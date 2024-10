Spalletti: «Ultras? Mai vissuto situazione come Inzaghi. È difficile» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spalletti in un’intervista rilasciata su Rai Sport, ha parlato anche dal caso legato al mondo degli Ultras e in particolare Inter e Milan. Il tecnico dell’Italia ha mostrato vicinanza anche nei confronti del collega Simone Inzaghi. MESSAGGIO DI VICINANZA – Luciano Spalletti vicino al tecnico dell’Inter riguardo l’inchiesta Ultras: «Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi in carriera, né quando allenavo a Milano, né in altri momenti della mia carriera. Nessuno mi ha mai chiamato per questo tipo di cose, mi sorprende questa cosa. Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno telefona, non lo conosci, penso sia difficile scambiare delle parole con queste persone. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, poi però riattacco». Inter-news.it - Spalletti: «Ultras? Mai vissuto situazione come Inzaghi. È difficile» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in un’intervista rilasciata su Rai Sport, ha parlato anche dal caso legato al mondo deglie in particolare Inter e Milan. Il tecnico dell’Italia ha mostrato vicinanza anche nei confronti del collega Simone. MESSAGGIO DI VICINANZA – Lucianovicino al tecnico dell’Inter riguardo l’inchiesta: «Non ho maisituazioniquelle di Simonein carriera, né quando allenavo a Milano, né in altri momenti della mia carriera. Nessuno mi ha mai chiamato per questo tipo di cose, mi sorprende questa cosa. Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno telefona, non lo conosci, penso siascambiare delle parole con queste persone. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, poi però riattacco».

