Shanghai, a Sinner bastano due set per mettere ko Medvedev e volare in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner è approdato in semifinale all’Atp Atp 1000 di Shanghai, in Cina. L’azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco. Undicesima semifinale stagionale per il 23enne altoatesino che ha battuto Medvedev per la quarta volta quest’anno su cinque incroci. Sabato Feedpress.me - Shanghai, a Sinner bastano due set per mettere ko Medvedev e volare in semifinale Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikè approdato inall’Atp Atp 1000 di, in Cina. L’azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco. Undicesimastagionale per il 23enne altoatesino che ha battutoper la quarta volta quest’anno su cinque incroci. Sabato

