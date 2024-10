Se aziende e istituzioni fanno pinkwashing per migliorare l’immagine, ma sotto sotto non ci credono (Di giovedì 10 ottobre 2024) La giornalista e scrittrice di origini bresciane Jennifer Guerra sarà ospite della rassegna «Moltefedi sotto lo stesso cielo» questa sera 10 ottobre all’Auditorium del Liceo Mascheroni alle ore 20,45, per presentare il suo libro «Il femminismo non è un brand» e discutere di come il femminismo sia diventato un fenomeno di massa, spesso piegato da interessi politici e aziendali. Come smascherarli? Ecodibergamo.it - Se aziende e istituzioni fanno pinkwashing per migliorare l’immagine, ma sotto sotto non ci credono Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La giornalista e scrittrice di origini bresciane Jennifer Guerra sarà ospite della rassegna «Moltefedilo stesso cielo» questa sera 10 ottobre all’Auditorium del Liceo Mascheroni alle ore 20,45, per presentare il suo libro «Il femminismo non è un brand» e discutere di come il femminismo sia diventato un fenomeno di massa, spesso piegato da interessi politici e aziendali. Come smascherarli?

