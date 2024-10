"Scontro col pm di Milano sulla Lega": dossieraggio, pesanti conferme dall'ex procuratore (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Refrattario ai controlli». Il secondo tempo dell'audizione di Giovanni Russo in Antimafia entra nel vivo dell'organizzazione del lavoro alla Dna di via Giulia, la superprocura voluta dal giudice Falcone per combattere i fenomeni mafiosi e il terrorismo e oggi al centro dell'inchiesta per dossieraggio che ruota attorno al finanziere Pasquale Striano, autore materiale, secondo l'accusa, degli accessi abusivi ai danni di politici della maggioranza, imprenditori e sportivi. Quando i commissari chiedono a Russo, procuratore aggiunto presso la Direzione antimafia dal 2016 al gennaio 2023, perché nessuno abbia vigilato sull'operato dei presunti spioni, il magistrato risponde citando la «posizione ibrida» di Striano, nel senso che il tenente aveva «una doppia presenza presso la Dna e presso gli uffici della Gdf, che era un modulo organizzativo non condiviso con me». Liberoquotidiano.it - "Scontro col pm di Milano sulla Lega": dossieraggio, pesanti conferme dall'ex procuratore Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Refrattario ai controlli». Il secondo tempo dell'audizione di Giovanni Russo in Antimafia entra nel vivo dell'organizzazione del lavoro alla Dna di via Giulia, la superprocura voluta dal giudice Falcone per combattere i fenomeni mafiosi e il terrorismo e oggi al centro dell'inchiesta perche ruota attorno al finanziere Pasquale Striano, autore materiale, secondo l'accusa, degli accessi abusivi ai danni di politici della maggioranza, imprenditori e sportivi. Quando i commissari chiedono a Russo,aggiunto presso la Direzione antimafia dal 2016 al gennaio 2023, perché nessuno abbia vigilato sull'operato dei presunti spioni, il magistrato risponde citando la «posizione ibrida» di Striano, nel senso che il tenente aveva «una doppia presenza presso la Dna e presso gli uffici della Gdf, che era un modulo organizzativo non condiviso con me».

