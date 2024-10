Schlein a sorpresa sul palco del Forum di Assago: il rap con J-Ax (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rapper a sorpresa. La segretaria del Pd Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con un J-Ax. Una performance inaspettata e che è stata apprezzata dal pubblico presente. Sulle note di “Così com’è”, Schlein ha dimostrato di conoscere bene il testo e le movenze di J-Ax, ricevendo alla fine un caloroso applauso da parte del Forum. Il video è diventato subito virale sui social. Forum di Assago, Elly #Schlein (#PD) al concerto degli Articolo 31 duetta sulle note di “Così com’è”@ultimorapol pic.twitter.com/oEm6ti0HpW — Ultimora.net – POLITICS (@ultimorapol) October 10, 2024 Tpi.it - Schlein a sorpresa sul palco del Forum di Assago: il rap con J-Ax Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rapper a. La segretaria del Pd Ellyè salita suldeldi, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con un J-Ax. Una performance inaspettata e che è stata apprezzata dal pubblico presente. Sulle note di “Così com’è”,ha dimostrato di conoscere bene il testo e le movenze di J-Ax, ricevendo alla fine un caloroso applauso da parte del. Il video è diventato subito virale sui social.di, Elly #(#PD) al concerto degli Articolo 31 duetta sulle note di “Così com’è”@ultimorapol pic.twitter.com/oEm6ti0HpW — Ultimora.net – POLITICS (@ultimorapol) October 10, 2024

