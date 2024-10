Salute mentale, stress e iper-lavoro aumentano rischio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi è la Giornata mondiale della Salute mentale. L’obiettivo è di accendere i riflettori sulle diverse cause alla base del disagio psichico. Servizio di Barbara Masulli Salute mentale, stress e iper-lavoro aumentano rischio TG2000. Tv2000.it - Salute mentale, stress e iper-lavoro aumentano rischio Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi è la Giornata mondiale della. L’obiettivo è di accendere i riflettori sulle diverse cause alla base del disagio psichico. Servizio di Barbara MasulliTG2000.

Lavoro stressante? Può acuire la salute mentale - Un luogo di lavoro ostile o stressante magari contraddistinto da pregiudizi, discriminazione e molestie può produrre gravi rischi per la salute mentale. Aggiornamento ore 11. Senza contare la presenza delle nuove forme di povertà, delle tensioni sociali e della fragilità delle famiglie e dei giovani”. (Italiasera.it)

Giornata mondiale della Salute Mentale - Mattarella : “L’Italia traccia la strada” - Così in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra oggi. Roma, 10 ottobre 2024 – La Giornata mondiale della Salute Mentale “sottolinea l’importanza del benessere mentale come parte integrante della nostra salute, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata. (Ilfaroonline.it)

Cina : esperto canadese racconta lavoro sulla salute mentale nel Paese - Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Michael Robert Phillips, esperto canadese presso il Centro di salute mentale di Shanghai, e’ da oltre 30 anni una figura chiave nella prevenzione del suicidio e nella ricerca sulla salute mentale in Cina. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)