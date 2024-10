Renzi-Giuli, che scontro in Senato. "L'ho vista tremare", e interviene La Russa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scintille in aula al Senato tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il duello va in scena durante il question time a Palazzo Madama, e l'argomento dell'interrogazione è la nomina del nuovo presidente di Ales. "Il dottor Tagliaferri - ha sottolineato l'ex premier - non ha alcuna esperienza manageriale (quella che ci vende sul curriculum è robetta) e ha come grande pregio, agli occhi di chi lo ha nominato, quello di essere stato assessore ai servizi sociali in quota Fratelli d'Italia a Frosinone, che è un ruolo importantissimo, ma non propriamente connaturato e collegato ad Ales. Egli ha poi spiegato in tutte le trasmissioni televisive che si forma guardando i video di Giorgia Meloni, che è una cosa anche interessante", ha ironizzato Renzi. #Giuli: “Adeguerò mio #eloquio a capacità cognitive #Renzi” pic.twitter. Iltempo.it - Renzi-Giuli, che scontro in Senato. "L'ho vista tremare", e interviene La Russa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scintille in aula altra il leader di Italia Viva, Matteo, e il ministro della Cultura, Alessandro. Il duello va in scena durante il question time a Palazzo Madama, e l'argomento dell'interrogazione è la nomina del nuovo presidente di Ales. "Il dottor Tagliaferri - ha sottolineato l'ex premier - non ha alcuna esperienza manageriale (quella che ci vende sul curriculum è robetta) e ha come grande pregio, agli occhi di chi lo ha nominato, quello di essere stato assessore ai servizi sociali in quota Fratelli d'Italia a Frosinone, che è un ruolo importantissimo, ma non propriamente connaturato e collegato ad Ales. Egli ha poi spiegato in tutte le trasmissioni televisive che si forma guardando i video di Giorgia Meloni, che è una cosa anche interessante", ha ironizzato. #: “Adeguerò mio #eloquio a capacità cognitive #” pic.twitter.

Renzi : “Ci hanno avvicinato per i voti - Musolino a pranzo con La Russa”. Il presidente del Senato : “Mente sapendo di mentire” - Con tutto il rispetto possibile, Renzi sta superando ogni limite. E il suo portavoce Emiliano Arrigo afferma: “Il senatore Matteo Renzi mente sapendo di mentire e coinvolge - non so quanto volontariamente - la sua collega Musolino (eletta con altra lista e poi passata a Iv) a fare altrettanto. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile”, ha dichiarato all’Ansa la senatrice Musolino, ... (Quotidiano.net)

Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa - Fratelli d'Italia la tifa in un'altra sede. E Renzi prosegue. Renzi usa l'ironia per 'punzecchiare' il ministro sul suo eloquio e Giuli, che oggi risponde per la prima volta a un question time, non si lascia sfuggire l'occasione e lancia a sua volta un affondo: "Prometto che farò del mio meglio per adeguarlo alle capacita' cognitive del senatore Renzi". (Agi.it)

Renzi show al Senato : si fa beffe di Giuli - del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa : «Stia al suo posto» – Il video - Dismette i panni formali del ministro e contrattacca con il sarcasmo: «Colgo l’occasione per riconfermare la mia stima professionale nutrita nei confronti di Antonella Manzione, già capo dei vigili urbani di Firenze, scelta nel 2015 alla guida dell’ufficio Affari legislativi della presidenza del Consiglio dall’attuale interrogante e allora premier Matteo Renzi, che a suo tempo mi lusingai di ... (Open.online)