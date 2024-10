Regeni, Gentiloni: “Egitto? Una frattura deve lasciare traccia e finché ero io al governo è rimasta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “L’omicidio di Giulio Regeni ha portato i rapporti tra Italia ed Egitto in una era glaciale”. E ancora: “Non è condivisibile che i rapporti tornino alla normalità tra i due Paesi: una frattura e incrinatura nella fiducia deve lasciare una traccia e finché ho avuto ruolo di governo questa traccia è rimasta“. Lo ha detto in Aula dell’ex ministro degli Esteri e poi ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso della sua testimonianza in Aula a Roma, nel processo sul rapimento, le torture e l’omicidio di Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016. Ilfattoquotidiano.it - Regeni, Gentiloni: “Egitto? Una frattura deve lasciare traccia e finché ero io al governo è rimasta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “L’omicidio di Giulioha portato i rapporti tra Italia edin una era glaciale”. E ancora: “Non è condivisibile che i rapporti tornino alla normalità tra i due Paesi: unae incrinatura nella fiduciaunaho avuto ruolo diquesta“. Lo ha detto in Aula dell’ex ministro degli Esteri e poi ex presidente del Consiglio, Paolo, nel corso della sua testimonianza in Aula a Roma, nel processo sul rapimento, le torture e l’omicidio di, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016.

