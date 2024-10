Qualiano: due alberi misteriosamente appassiti a Via Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono due gli alberi appassiti in via Roma in pochi giorni: malattia o qualche manina con il diserbante? Inspiegabile quanto sta accadendo a due alberi in via Roma a Qualiano, il percorso pedonale che porta in piazza Gabriele D’Annunzio. Sono due, infatti, gli alberelli che sono seccati in pochi giorni. Uno è nelle immediate vicinanze dell’ingresso del “Palazzo della Cultura”, in secondo, invece, in prossimità di una sede politica. Quest’ultimo sta perdendo vistosamente le foglie. L’albero perde le foglie vistosamente ad un ritmo che non sembra naturale nei pressi di una sede politica. Da notare le foglie sotto un solo alberoCosa è accaduto? Si tratta forse di qualche malattia o qualche mano sapiente intervenuta con il qualche tipo di diserbante? Ricordiamo che non è la prima volta che in città si verificano “strane autogestioni” con il verde pubblico. Puntomagazine.it - Qualiano: due alberi misteriosamente appassiti a Via Roma Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono due gliin viain pochi giorni: malattia o qualche manina con il diserbante? Inspiegabile quanto sta accadendo a duein via, il percorso pedonale che porta in piazza Gabriele D’Annunzio. Sono due, infatti, gli alberelli che sono seccati in pochi giorni. Uno è nelle immediate vicinanze dell’ingresso del “Palazzo della Cultura”, in secondo, invece, in prossimità di una sede politica. Quest’ultimo sta perdendo vistosamente le foglie. L’albero perde le foglie vistosamente ad un ritmo che non sembra naturale nei pressi di una sede politica. Da notare le foglie sotto un solo alberoCosa è accaduto? Si tratta forse di qualche malattia o qualche mano sapiente intervenuta con il qualche tipo di diserbante? Ricordiamo che non è la prima volta che in città si verificano “strane autogestioni” con il verde pubblico.

