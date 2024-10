Premier replica ad accuse: «Parla lei che picchiava persone pacifiche». La Salis è stata detenuta per più di un anno con l'accusa di aver attaccato violentemente dei militanti di destra a Budapest (Di giovedì 10 ottobre 2024) Strasburgo (Francia), 9 ott. (askanews) – Botta e risposta in plenaria a Strasburgo tra l’euroParlamentare della Sinistra Ilaria Salis, che grazie all’elezione è stata liberata dal carcere ungherese in cui era detenuta da più di un anno con l’accusa di aver attaccato violentemente dei militanti di destra a Budapest, e il Premier ungherese Viktor Orban, che ha presentato stamattina al Parlamento europeo le priorità della presidenza semestrale di turno ungherese, attualmente in corso, del Consiglio Ue. Leggi anche › Ilaria Salis è una euroParlamentare: «Sono commossa». Cosa succede ora “Conosco l’Ungheria dai suo luoghi più bui: dalla prigione” ha esordito Salis nel suo intervento, in inglese, dopo la presentazione di Orban. Iodonna.it - Premier replica ad accuse: «Parla lei che picchiava persone pacifiche». La Salis è stata detenuta per più di un anno con l'accusa di aver attaccato violentemente dei militanti di destra a Budapest Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Strasburgo (Francia), 9 ott. (askanews) – Botta e risposta in plenaria a Strasburgo tra l’euromentare della Sinistra Ilaria, che grazie all’elezione èliberata dal carcere ungherese in cui erada più di uncon l’dideidi, e ilungherese Viktor Orban, che ha presentato stamattina almento europeo le priorità della presidenza semestrale di turno ungherese, attualmente in corso, del Consiglio Ue. Leggi anche › Ilariaè una euromentare: «Sono commossa». Cosa succede ora “Conosco l’Ungheria dai suo luoghi più bui: dalla prigione” ha esorditonel suo intervento, in inglese, dopo la presentazione di Orban.

L’ultima battaglia di Ilaria Salis : liberare una “scafista” arrestata su un barcone con 77 persone - Hanno bisogno di qualcuno su cui costruire questo teorema accusatorio per giustificare azioni che non sono degne della giustizia. Non è una novità che gli scafisti vengono individuati in maniera approssimativa. Il proclama di innocenza, in favore dell’iraniana, accusata di essere all’organizzazione di un barcone alla cui guida c’era un comandante arrestato a sua volta, si accompagna a una ... (Secoloditalia.it)

L’ultima battaglia della Salis : liberare una “scafista” arrestata su un barcone con 77 persone - Ilaria Salis in tandem con Mimmo Lucano per liberare la presunta scafista Mimmo Lucano e Ilaria Salis non credono ai giudici, che hanno chiesto il rinvio a giudizio per traffico di essere umani di Maysoon Majidi e ipotizzano un complotto geopolitico orchestrato dall’Iran, in quanto la donna “rappresenta la causa curda, è un’attivista per il rispetto dei diritti umani e si trova lei stessa ... (Secoloditalia.it)