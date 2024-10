Lettera43.it - Piacenza, 14enne investita e uccisa da un autobus fuori da scuola

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una tragedia si è consumata anel pomeriggio del 9 ottobre, quando Simran Kumar, una ragazza di 14 anni, è mortada unnel parcheggio dell’istituto Raineri Marcora,superiore a indirizzo agrario e alberghiero. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, residente a Cortemaggiore e iscritta al primo anno dell’istituto, sarebbe stata colpita mentre tentava di raggiungere l’scolastico, che aveva appena chiuso le porte e si stava rimettendo in moto. Nonostante il tentativo immediato di frenata da parte dell’autista, per Simran non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, schiacciata dalle ruote posteriori del mezzo. Immediati i soccorsi, ma ogni tentativo di salvare la vita della ragazza è stato vano.