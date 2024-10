“Perché Mediaset ha deciso così”. Si ferma il Grande Fratello, Signorini era stato avvisato (Di giovedì 10 ottobre 2024) A partire da oggi, giovedì 10 ottobre, il noto reality Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini non andrà più in onda con il doppio appuntamento settimanale. La decisione, come riportato da Leggo, non arriva inaspettata, ma era già pianificata da tempo. Al posto del reality show, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap turca Endless Love. A partire da questa settimana, lo spazio televisivo del giovedì sera, precedentemente riservato al Grande Fratello, sarà occupato da Endless Love. Questa mossa ha generato diverse speculazioni, soprattutto Perché il reality show stava mostrando segni di ripresa negli ascolti. Tuttavia, la crescente popolarità delle soap turche, con trame accattivanti e cast di attori molto amati, sta conquistando un pubblico ampio e variegato. Tuttivip.it - “Perché Mediaset ha deciso così”. Si ferma il Grande Fratello, Signorini era stato avvisato Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A partire da oggi, giovedì 10 ottobre, il noto realitycondotto da Alfonsonon andrà più in onda con il doppio appuntamento settimanale. La decisione, come riportato da Leggo, non arriva inaspettata, ma era già pianificata da tempo. Al posto del reality show,hadi trasmettere la soap turca Endless Love. A partire da questa settimana, lo spazio televisivo del giovedì sera, precedentemente riservato al, sarà occupato da Endless Love. Questa mossa ha generato diverse speculazioni, soprattuttoil reality show stava mostrando segni di ripresa negli ascolti. Tuttavia, la crescente popolarità delle soap turche, con trame accattivanti e cast di attori molto amati, sta conquistando un pubblico ampio e variegato.

