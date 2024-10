Peacemaker 2: James Gunn condivide la foto di un misterioso personaggio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista James Gunn ha pubblicato online la foto di un personaggio misterioso che apparirà nella stagione 2 di Peacemaker. James Gunn ha condiviso online una foto di un nuovo personaggio che apparirà in Peacemaker 2, la seconda stagione della serie con star John Cena. Il filmmaker ha pubblicato l'immagine su X, invitando i fan a provare a indovinarne l'identità. Il misterioso personaggio L'immagine pubblicata sui social mostra la schiena di una persona seduta di fronte a un fuoco. I follower di James Gunn hanno quindi ipotizzato che si trattasse di Apache Chief o Long Shadow. Il filmmaker non ha tuttavia confermato o smentito se qualcuno ha indovinato quale personaggio dei fumetti della DC è stato inserito nella trama degli Movieplayer.it - Peacemaker 2: James Gunn condivide la foto di un misterioso personaggio Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il registaha pubblicato online ladi unche apparirà nella stagione 2 diha condiviso online unadi un nuovoche apparirà in2, la seconda stagione della serie con star John Cena. Il filmmaker ha pubblicato l'immagine su X, invitando i fan a provare a indovinarne l'identità. IlL'immagine pubblicata sui social mostra la schiena di una persona seduta di fronte a un fuoco. I follower dihanno quindi ipotizzato che si trattasse di Apache Chief o Long Shadow. Il filmmaker non ha tuttavia confermato o smentito se qualcuno ha indovinato qualedei fumetti della DC è stato inserito nella trama degli

