Overtourism la sinistra cavalca la protesta

«Santa Rosalia, aiutaci tu». Solo un miracolo salverà Palermo. «La turistificazione è la nuova peste» denuncia l'evocativo striscione, durante i festeggiamenti della patrona locale. Agli attivisti non resta dunque che supplicare la Santuzza, che già si adoperò per risolvere l'epidemia del 1624. Anche a Napoli, dopo lo scioglimento del sangue, serve un altro prodigio di San Gennaro. Esausti cittadini, durante le celebrazioni dello scorso 19 settembre, implorano: «Squaglia tutti i B&b». Sugli stendardi allestiti per la processione, campeggia la scritta: «Nun c'a facimm' cchiù». Il sovraffollamento, ribattezzato «Overtourism», rende insopportabile l'esistenza alla gente del posto. I precursori dell'inospitalità sono stati gli spagnoli: dalle Baleari a Barcellona, si protesta contro i reietti villeggianti. Agitano cartelli, gridano slogan, spruzzano acqua sui malcapitati.

