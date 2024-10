Ora, in Abruzzo, si Possono Cacciare i Cervi. Ecco Perchè (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Il ricorso contro l’abbattimento di 469 Cervi è stato respinto. I giudici danno priorità alla sicurezza stradale. La caccia ai Cervi in Abruzzo partirà come previsto. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni LAV, LNDC Animal Protection e WWF Italia contro la delibera della Regione Abruzzo, che autorizza l’abbattimento di 469 esemplari nelle aree dell’Aquilano. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 14 ottobre e durerà fino al 15 marzo 2025, ha come obiettivo il controllo della popolazione di Cervi, considerati una minaccia sia per l’agricoltura che per la sicurezza stradale. Secondo i giudici, il pericolo di estinzione della specie non è dimostrato, mentre il rischio per l’incolumità pubblica è stato ritenuto prevalente. Abruzzo24ore.tv - Ora, in Abruzzo, si Possono Cacciare i Cervi. Ecco Perchè Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Il ricorso contro l’abbattimento di 469è stato respinto. I giudici danno priorità alla sicurezza stradale. La caccia aiinpartirà come previsto. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni LAV, LNDC Animal Protection e WWF Italia contro la delibera della Regione, che autorizza l’abbattimento di 469 esemplari nelle aree dell’Aquilano. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 14 ottobre e durerà fino al 15 marzo 2025, ha come obiettivo il controllo della popolazione di, considerati una minaccia sia per l’agricoltura che per la sicurezza stradale. Secondo i giudici, il pericolo di estinzione della specie non è dimostrato, mentre il rischio per l’incolumità pubblica è stato ritenuto prevalente.

