Nuovo guasto per Ryanair: il volo Brindisi-Londra rientra dopo 40 minuti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ancora problemi per un vettore di Ryanair diretto da Brindisi a Londra: il mezzo è tornato indietro dopo 40 minuti

Problema in volo per aereo Ryanair che andava a Londra - torna a Brindisi - Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo per effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. . A causa dell’accensione di alcune spie, rilevate dal pilota quando era già in volo, l’aereo Ryanair partito da Brindisi alle 11:50 e diretto a Londra è rientrato a terra dopo circa 40 minuti. (Gazzettadelsud.it)

Ryanair - ancora un guasto : spie accese sul Brindisi-Londra - aereo costretto a tornare indietro - . Domenica scorsa, infine, durante il volo da Memmingen alla città pugliese si è accesa una spia nella cabina di pilotaggio indicando un possibile problema tecnico, di entità minore. Si tratta, come detto, del quarto episodio in dieci giorni tra Orio al Serio e Brindisi su un aeromobile della compagnia irlandese low cost. (Thesocialpost.it)

Aereo Ryanair diretto a Londra rientra a Brindisi - spie accese durante il volo : ma non c'era nessuna avaria - Un aereo Ryanair è tornato a Brindisi 40 minuti dopo il decollo: era diretto a Londra, al rientro non è stata segnalata nessuna avaria. (Notizie.virgilio.it)