Nobel, in Corea Sud librerie online in crash dopo annuncio Kang (Di giovedì 10 ottobre 2024) I due principali negozi di libri online della Corea del Sud sono andati brevemente in crash a causa dell'elevato traffico ricevuto dopo l'annuncio di Han Kang Premio Nobel per la Letteratura 2024. "Abbiamo ricevuto lamentele dagli utenti: non riuscivano ad accedere al nostro sito e quando lo facevano, le pagine si caricavano lentamente - ha detto all'agenzia di stampa Yonhap un funzionario del Kyobo Book Center -. Poiché non prevedevamo che Han Kang vincesse il premio, non abbiamo scorte dei suoi libri. Abbiamo contattato i suoi editori". Anche un funzionario di Yes24, un'altra importante piattaforma di libri online, ha affermato a Yonhap che i suoi utenti hanno avuto difficoltà a contattare il sito.

