Nadal adora il cibo ha un' ossessione per il pomodoro spellato Parla il proprietario del ristorante di Roma preferito da Rafa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cruditè, pasta, pesce al forno. E quello strano amore per ilsenza pelle. Anche in fatto dila leggenda del tennisel- che ha da poco annunciato il suo ritiro dal mondo della racchetta dopo le finali di Coppa Davis a Malaga - si conferma un campione. Negli ultimi dieci anni, il suo amore per la cucina ha oltrepassato i confini di Maiorca e ha raggiunto a, dove durante la settimana degli Internazionali ilLe Tamerici si è trasformato nella sua seconda casa. «Da quando è venuto da noi per la prima volta nel 2012 non ci ha più lasciato», racconta al Gambero Rosso Giovanni Cappelli, chef e patron del locale. E sul suo addio al mondo del tennis commenta: «Credo che il ritiro sia arrivato nel momento giusto. A ogni cosa c'è sempre una fine, quindi massima serenità. Sono sicuro che lo rivedremo sui campi in una veste diversa ma sarà sempre».