Muore di miocardite, per i medici era ansiosa (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attrice romana Francesca Carocci perì a 28 anni, due giorni dopo essere andata al pronto soccorso per una forte fitta al petto, dovuta all’infiammazione cardiaca. I sanitari, indagati per omicidio, imputarono il dolore all’agitazione e le diedero solo antidolorifici. Laverita.info - Muore di miocardite, per i medici era ansiosa Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attrice romana Francesca Carocci perì a 28 anni, due giorni dopo essere andata al pronto soccorso per una forte fitta al petto, dovuta all’infiammazione cardiaca. I sanitari, indagati per omicidio, imputarono il dolore all’agitazione e le diedero solo antidolorifici.

